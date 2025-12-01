Train du Père Noël Gare de Tence Tence
Train du Père Noël Gare de Tence Tence dimanche 21 décembre 2025.
Train du Père Noël
Gare de Tence 16 Boulevard Léon Rocher Tence Haute-Loire
Tarif : 16.5 – 16.5 – 16.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 14:30:00
fin : 2025-12-22
Date(s) :
2025-12-21
Balade magique avec le Père Noël à bord du Velay Express ! Départ 14h30 de la gare de Tence y pour un voyage féérique dans l’univers de Noël. Petits et grands, laissez-vous enchanter ! Réservation obligatoire.
.
Gare de Tence 16 Boulevard Léon Rocher Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 68 06 contact@velay-express.fr
English :
A magical ride with Santa Claus aboard the Velay Express! Depart Tence y station at 2.30pm for a magical journey into the world of Christmas. Young and old, let yourself be enchanted! Reservations required.
German :
Zauberhafte Fahrt mit dem Weihnachtsmann an Bord des Velay Express! Abfahrt 14:30 Uhr am Bahnhof von Tence y für eine märchenhafte Reise in die Welt der Weihnacht. Ob Groß oder Klein, lassen Sie sich verzaubern! Reservierung erforderlich.
Italiano :
Un magico viaggio con Babbo Natale a bordo del Velay Express! Partenza dalla stazione di Tence alle 14.30 per un magico viaggio nel mondo del Natale. Grandi e piccini, lasciatevi incantare! Prenotazione obbligatoria.
Espanol :
Un viaje mágico con Papá Noel a bordo del Velay Express Salida de la estación de Tence a las 14.30 h para un viaje mágico por el mundo de la Navidad. Grandes y pequeños, ¡déjense encantar! Reserva obligatoria.
L’événement Train du Père Noël Tence a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme du Haut-Lignon