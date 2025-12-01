Train du Père Noël Gare de Tence Tence

Train du Père Noël

Gare de Tence 16 Boulevard Léon Rocher Tence Haute-Loire

Tarif : 16.5 – 16.5 – 16.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 14:30:00

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-21

Balade magique avec le Père Noël à bord du Velay Express ! Départ 14h30 de la gare de Tence y pour un voyage féérique dans l’univers de Noël. Petits et grands, laissez-vous enchanter ! Réservation obligatoire.

Gare de Tence 16 Boulevard Léon Rocher Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 68 06 contact@velay-express.fr

English :

A magical ride with Santa Claus aboard the Velay Express! Depart Tence y station at 2.30pm for a magical journey into the world of Christmas. Young and old, let yourself be enchanted! Reservations required.

German :

Zauberhafte Fahrt mit dem Weihnachtsmann an Bord des Velay Express! Abfahrt 14:30 Uhr am Bahnhof von Tence y für eine märchenhafte Reise in die Welt der Weihnacht. Ob Groß oder Klein, lassen Sie sich verzaubern! Reservierung erforderlich.

Italiano :

Un magico viaggio con Babbo Natale a bordo del Velay Express! Partenza dalla stazione di Tence alle 14.30 per un magico viaggio nel mondo del Natale. Grandi e piccini, lasciatevi incantare! Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Un viaje mágico con Papá Noel a bordo del Velay Express Salida de la estación de Tence a las 14.30 h para un viaje mágico por el mundo de la Navidad. Grandes y pequeños, ¡déjense encantar! Reserva obligatoria.

L’événement Train du Père Noël Tence a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme du Haut-Lignon