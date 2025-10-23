Train fantôme Vicq-sur-Breuilh
Train fantôme Vicq-sur-Breuilh jeudi 23 octobre 2025.
Train fantôme
2 Rue du Musée Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne
Embarquez avec nous dans l’univers foisonnant de Paul Lardeau et donnez vie à votre propre train magique… Attention, vos wagons sont hantés par des êtres maléfiques !
Tous âges, à partir de 3 ans
La rentrée est à peine passée que les vacances de la Toussaint arrivent déjà !
Voici les idées de sorties pour occuper vos journées au musée.
Faites une pause automnale avec les visites/ateliers du Musée Cécile Sabourdy
au programme, des créations et des découvertes hors-normes,
avec un soupçon de frissons pour Halloween. .
