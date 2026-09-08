Train historique des Journées Européennes du Patrimoine, Gare de Gouarec, Gouarec

Informations pratiques

Train historique des Journées Européennes du Patrimoine Dimanche 20 septembre, 15h00 Gare de Gouarec Côtes-d’Armor

tarif unique 7€, enfant jusqu’à 5 ans gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Pour cette occasion unique dédiée à la Journée Européenne du Patrimoine, la Gare de Gouarec vous invite à visiter son site afin de vous présenter les trésors de la couronne : matériel historique en restauration, chantier de la pose des voies, machines mystérieuses.

Le musée et l’exposition à ciel ouvert « Le Réseau Breton : un siècle d’histoire » que la Gare de Gouarec abrite depuis peu retrace le passé de ces machines, fidèles à l’homme, qui étaient au service des Bretons du centre Bretagne durant le siècle dernier.

Vous saurez tout sur l’histoire des passionnés de ce réseau qui ont osé raviver ce patrimoine breton.

Une balade en train va clôturer cet après-midi ferroviaire.

Gare de Gouarec rue de la gare, 22570 Gouarec Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne 07 89 40 72 61 https://velorail.bzh/ https://www.facebook.com/chemindeferdebonrepos [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.elloha.com/Search/GetDetail?idPublication=da11d53c-7a2c-4491-921c-25ad2a6721f8 »}] La gare de Gouarec a été desservie de 1902 à 1967 par la ligne Carhaix-Loudéac du Réseau Breton.

Elle abrite dorénavant les matériels historiques du Chemin de fer de Bon Repos qui sont présentés dans le cadre de l’Ecomusée des Grands p’tits trains parkings à proximité

La Gare de Gouarec vous invite à une visite exceptionnelle

©garedegouarec