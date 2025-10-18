Train historique toulouse pau oloron canfranc Gare SNCF de pau Pau

Gare SNCF de pau Pau

Tarif : 20 – 44 EUR

Le train historique de toulouse composé de 6 voitures des années 50 à 60 et de 2 locomotives (BB7338 et BB66304) entrera en gare de pau à 9h26.

Durant cet arrêt les passagers auront le loisir de profiter de chants béarnais à bord du train animé par le groupe VATH D’ASPA. À 10h11 le train reprendra son chemin vers Oloron et sera accompagné par les associations GEOLVAL et CRELOC pour commenter le parcours sur le plan historique et naturel. Le groupe de chanteur sera également à bord pour animer. À 11h les voyageurs seront arrivés à Oloron et devront choisir de poursuivre le voyage vers Canfranc ou organiser leur journée selon leur convenance à Oloron. Pour le choix de Canfranc les passagers emprunteront des cars . Un premier arrêt à Bedous sera assurer pour le déjeuner avant de poursuivre vers Canfranc. Les visites à Canfranc et le long du parcours seront assurés par le CRELOC et GEOLVAL .

Gare SNCF de pau Avenue Jean Biray Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 61 09 42 61 contact@trainhistorique-toulouse.com

