Train restaurant du petit train des Combes Chemins de Fer du Creusot Le Creusot
samedi 19 septembre 2026 · Chemins de Fer du Creusot · Le Creusot
Informations pratiques
Le Creusot
Train restaurant du petit train des Combes
Chemins de Fer du Creusot 1241 avenue de l’Europe Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 12:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Profitez d’une expérience unique à bord du petit train en configuration voiture restaurant.
Le temps d’un déjeuner, savourez un repas complet durant la balade en train. Un moment hors du temps, bercé par le cliquetis du rail. .
Chemins de Fer du Creusot 1241 avenue de l’Europe Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 80 03 info@parcdescombes.com
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English : Train restaurant du petit train des Combes
L’événement Train restaurant du petit train des Combes Le Creusot a été mis à jour le 2026-09-08 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II
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