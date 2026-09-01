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Train restaurant du petit train des Combes Chemins de Fer du Creusot Le Creusot

samedi 19 septembre 2026 · Chemins de Fer du Creusot · Le Creusot

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Chemins de Fer du Creusot
Adresse
1241 avenue de l'Europe
Ville
71200 Le Creusot
Département
Saône-et-Loire
Tarif
45 45 45 Tarif de base - plein tarif Tarif de base

Le Creusot

Train restaurant du petit train des Combes

Chemins de Fer du Creusot 1241 avenue de l’Europe Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 12:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Profitez d’une expérience unique à bord du petit train en configuration voiture restaurant.
Le temps d’un déjeuner, savourez un repas complet durant la balade en train. Un moment hors du temps, bercé par le cliquetis du rail.   .

Chemins de Fer du Creusot 1241 avenue de l’Europe Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 80 03  info@parcdescombes.com

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English : Train restaurant du petit train des Combes

L’événement Train restaurant du petit train des Combes Le Creusot a été mis à jour le 2026-09-08 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II

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