TRAIN ROUGE SPÉCIAL PÂQUES Rivesaltes
TRAIN ROUGE SPÉCIAL PÂQUES Rivesaltes dimanche 5 avril 2026.
TRAIN ROUGE SPÉCIAL PÂQUES
Avenue René-victor Manaut Rivesaltes Pyrénées-Orientales
Tarif : 30.3 – 30.3 – 30.3
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 09:45:00
fin : 2026-04-05 16:45:00
Date(s) :
2026-04-05
Le rendez-vous printanier ! Voyage animé entre Roussillon, Fenouillèdes et Pyrénées Audoises.
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Avenue René-victor Manaut Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 20 04 00
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English :
The spring rendezvous! A lively journey through Roussillon, Fenouillèdes and the Aude Pyrenees.
L’événement TRAIN ROUGE SPÉCIAL PÂQUES Rivesaltes a été mis à jour le 2026-03-16 par BIT DE RIVESALTES