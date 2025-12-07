TRAIN ROUGE SPÉCIAL PÂQUES

Avenue René-victor Manaut Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Tarif : 30.3 – 30.3 – 30.3

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 09:45:00

fin : 2026-04-05 16:45:00

Date(s) :

2026-04-05

Le rendez-vous printanier ! Voyage animé entre Roussillon, Fenouillèdes et Pyrénées Audoises.

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Avenue René-victor Manaut Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 20 04 00

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English :

The spring rendezvous! A lively journey through Roussillon, Fenouillèdes and the Aude Pyrenees.

L’événement TRAIN ROUGE SPÉCIAL PÂQUES Rivesaltes a été mis à jour le 2026-03-16 par BIT DE RIVESALTES