Train spécial Direct Le Tréport

Place Pierre Sémard Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 12:10:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

L’association MFPN (Matériel Ferroviaire Patrimoine National), organise en partenariat avec le comité de sauvegarde des lignes SNCF Le Tréport-Mers, l’arrivée d’un train vintage .

L’arrivée en gare du Tréport-Mers de ce convoi est programmée pour 12 h 10. Le comité sera sur place pour renseigner les voyageurs et les habitants du secteur sur l’actualité du réseau ferré. L’association préserve en état de fonctionnement des locomotives ainsi que des voitures anciennes, afin de vous proposer des voyages en train vers les plus belles villes de France. .

Place Pierre Sémard Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 6 78 64 61 87

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English : Train spécial Direct Le Tréport

L’événement Train spécial Direct Le Tréport Le Tréport a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers