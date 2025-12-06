Train spécial lettre au Père Noël Voies ferrées du Velay Velay Express Tence

Train spécial lettre au Père Noël

Voies ferrées du Velay Velay Express Avenue de la gare Tence Haute-Loire

Début : 2025-12-06 11:30:00

fin : 2025-12-06 16:30:00

Date(s) :

2025-12-06

Viens déposer ta lettre pour le Père Noël dans la voiture postale des lutins !

Voies ferrées du Velay Velay Express Avenue de la gare Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 68 06 contact@velay-express.fr

English :

Come and drop your letter to Santa in the elves’ mail car!

German :

Komm und gib deinen Brief für den Weihnachtsmann im Postwagen der Wichtel ab!

Italiano :

Vieni a consegnare la tua lettera a Babbo Natale nel vagone postale degli elfi!

Espanol :

Ven a dejar tu carta a Papá Noel en el carro de correo de los elfos

