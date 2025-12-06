Train spécial lettre au Père Noël Voies ferrées du Velay Velay Express Tence
Train spécial lettre au Père Noël Voies ferrées du Velay Velay Express Tence samedi 6 décembre 2025.
Train spécial lettre au Père Noël
Voies ferrées du Velay Velay Express Avenue de la gare Tence Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 11:30:00
fin : 2025-12-06 16:30:00
Date(s) :
2025-12-06
Viens déposer ta lettre pour le Père Noël dans la voiture postale des lutins !
Voies ferrées du Velay Velay Express Avenue de la gare Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 68 06 contact@velay-express.fr
English :
Come and drop your letter to Santa in the elves’ mail car!
German :
Komm und gib deinen Brief für den Weihnachtsmann im Postwagen der Wichtel ab!
Italiano :
Vieni a consegnare la tua lettera a Babbo Natale nel vagone postale degli elfi!
Espanol :
Ven a dejar tu carta a Papá Noel en el carro de correo de los elfos
L’événement Train spécial lettre au Père Noël Tence a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme du Haut-Lignon