Train spécial pour la journée Convention Steampunk Gare des Vauziers Saulnes

Train spécial pour la journée Convention Steampunk Gare des Vauziers Saulnes dimanche 28 septembre 2025.

Train spécial pour la journée Convention Steampunk

Gare des Vauziers 2 rue du Klopp Saulnes Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-28 11:30:00

fin : 2025-09-28 11:30:00

Date(s) :

2025-09-28

Un train spécial partira de la gare des Vauziers à 11h30 pour la journée Convention Steampunk.

Retour en train du Fond-de-Gras vers Saulnes à 16h30.

Paiement et réservation à l’accueil de la mairie de Saulnes.

Prix 8 €/adulte, 6 €/enfant (5-11 ans), gratuit pour les moins de 5 ans.

Pour manger au restaurant du Fond-de-Gras, il est préférable de réserver au « Bei der Giedel » au 00 352 24 55 87 92.

Le Fond-de-Gras se métamorphose en une véritable cité steampunk ; le steampunk est un univers rétro-futuriste où l’époque victorienne rencontre la créativité moderne (machines à vapeur, rouages de cuivre etc…).

Au programme échoppes d’un marché victorien, performances artistiques et musicales, costumes extraordinaires et stands de restauration.Tout public

8 .

Gare des Vauziers 2 rue du Klopp Saulnes 54650 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 24 33 01

English :

A special train will leave the Vauziers station at 11:30 a.m. for the Steampunk Convention day.

Return by train from Fond-de-Gras to Saulnes at 4:30pm.

Payment and booking at Saulnes Town Hall.

Price: 8 ?/adult, 6 ?/child (5-11 years), free for children under 5.

To dine at the Fond-de-Gras restaurant, please make a reservation at « Bei der Giedel » on 00 352 24 55 87 92.

The Fond-de-Gras is transformed into a veritable steampunk city; steampunk is a retro-futuristic universe where the Victorian era meets modern creativity (steam engines, copper cogs, etc.).

On the program: Victorian market stalls, artistic and musical performances, extraordinary costumes and food stalls.

German :

Ein Sonderzug fährt um 11:30 Uhr vom Bahnhof Les Vauziers zum Steampunk-Convention-Tag ab.

Rückfahrt mit dem Zug vom Fond-de-Gras nach Saulnes um 16:30 Uhr.

Bezahlung und Reservierung am Empfang des Rathauses von Saulnes.

Preis: 8 ?/Erwachsener, 6 ?/Kind (5-11 Jahre), kostenlos für Kinder unter 5 Jahren.

Um im Restaurant des Fond-de-Gras zu essen, reservieren Sie am besten bei « Bei der Giedel » unter 00 352 24 55 87 92.

Der Fond-de-Gras verwandelt sich in eine echte Steampunk-Stadt; Steampunk ist eine retro-futuristische Welt, in der das viktorianische Zeitalter auf moderne Kreativität trifft (Dampfmaschinen, Kupferräder usw.).

Auf dem Programm stehen viktorianische Marktstände, künstlerische und musikalische Darbietungen, außergewöhnliche Kostüme und Essensstände.

Italiano :

Un treno speciale partirà dalla stazione di Vauziers alle 11.30 per la Convention Steampunk.

Ritorno in treno da Fond-de-Gras a Saulnes alle 16.30.

Pagamento e prenotazione presso il municipio di Saulnes.

Prezzo: € 8/adulto, € 6/bambino (5-11 anni), gratis per i minori di 5 anni.

Per mangiare al ristorante Fond-de-Gras è preferibile prenotare presso « Bei der Giedel » al numero 00 352 24 55 87 92.

Il Fond-de-Gras si trasforma in una vera e propria città steampunk; lo steampunk è un universo retro-futuristico in cui l’epoca vittoriana incontra la creatività moderna (macchine a vapore, ingranaggi di rame, ecc.).

In programma: bancarelle del mercato vittoriano, performance artistiche e musicali, costumi straordinari e stand gastronomici.

Espanol :

Un tren especial saldrá de la estación de Vauziers a las 11.30 h para dirigirse a la Convención Steampunk.

Regreso en tren de Fond-de-Gras a Saulnes a las 16.30 h.

Pago y reserva en el Ayuntamiento de Saulnes.

Precio: 8 euros/adulto, 6 euros/niño (5-11 años), gratis para menores de 5 años.

Para comer en el restaurante Fond-de-Gras, conviene reservar con « Bei der Giedel » en el 00 352 24 55 87 92.

El Fond-de-Gras se transforma en una auténtica ciudad steampunk; el steampunk es un universo retrofuturista donde la época victoriana se encuentra con la creatividad moderna (máquinas de vapor, engranajes de cobre, etc.).

En el programa: puestos de mercado victorianos, espectáculos artísticos y musicales, disfraces extraordinarios y puestos de comida.

L’événement Train spécial pour la journée Convention Steampunk Saulnes a été mis à jour le 2025-09-01 par OT DU GRAND LONGWY