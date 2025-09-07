Train spécial pour la journée Festival Vapeur Train 1900 Gare des Vauziers Saulnes

Train spécial pour la journée Festival Vapeur Train 1900 Gare des Vauziers Saulnes dimanche 7 septembre 2025.

Train spécial pour la journée Festival Vapeur Train 1900

Gare des Vauziers 2 rue du Klopp Saulnes Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-07 11:30:00

fin : 2025-09-07 11:30:00

Date(s) :

2025-09-07

Train spécial à l’occasion de la « Journée Festival Vapeur Train 1900 » qui se déroule au Fond-de-Gras.

Un train spécial partira de la gare des Vauziers à Saulnes à 11h30.

Le retour en train du Fond-de-Gras vers Saulnes se fera à 16h30.

Paiement et réservation à l’accueil de la mairie de Saulnes.

Prix adulte 8 €, enfants (5-11 ans) 6 €, moins de 5 ans gratuit.

Pour le restaurant du Fond-de-Gras, il est préférable de réserver au « Bei der Giedel » au 00 352 24 55 87 92.

Le Festival Vapeur vivez une expérience au cœur de l’univers ferroviaire d’antan et découvrez une impressionnante collection de véhicules à vapeur des modèles miniatures jusqu’aux locomotives à voie normale, en passant par le petit train vapeur pour enfants.

Les locomotives emblématiques du Train 1900, ainsi que deux locomotives invitées de l’association Stoomtrein Dendermonde-Puurs (Belgique) circuleront.

Le musée Förderverein Dampfmaschinenmuseum Hanau-Großauheim (Allemagne) fera le déplacement avec des tracteurs à vapeur, des machines à scier et une souffleuse de ballon à vapeur.

La Feldbunn Dol (Luxembourg) présentera ses locomotives à voie étroite, pendant que petits et grands peuvent profiter de balades en tracteur à vapeur.

Animations en gare du Fond-de-Gras ateliers créatifs pour enfants, exposition de modélisme ferroviaire et visites des ateliers de restauration.Tout public

8 .

Gare des Vauziers 2 rue du Klopp Saulnes 54650 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 24 33 01

English :

Special train for the « Journée Festival Vapeur Train 1900 » at Fond-de-Gras.

A special train will depart from the Vauziers station in Saulnes at 11:30 am.

The train will return from Fond-de-Gras to Saulnes at 4.30pm.

Payment and booking at Saulnes Town Hall.

Price adults: 8?, children (5-11): 6?, under 5: free.

For the Fond-de-Gras restaurant, it’s best to book at « Bei der Giedel » on 00 352 24 55 87 92.

Festival Vapeur: experience the railway world of yesteryear and discover an impressive collection of steam-powered vehicles: from miniature models to standard-gauge locomotives, including a small steam train for children.

The emblematic locomotives of Train 1900, as well as two guest locomotives from the Stoomtrein Dendermonde-Puurs association (Belgium), will be on display.

The Förderverein Dampfmaschinenmuseum Hanau-Großauheim (Germany) will be on hand with steam tractors, sawing machines and a steam balloon blower.

The Feldbunn Dol (Luxembourg) will be showcasing its narrow-gauge locomotives, while young and old can enjoy steam tractor rides.

Activities at the Fond-de-Gras station: creative workshops for children, a model railway exhibition and tours of the restoration workshops.

German :

Sonderzug anlässlich des « Journée Festival Vapeur Train 1900 » (Tag des Dampf-Festivals Zug 1900), der auf dem Fond-de-Gras stattfindet.

Ein Sonderzug wird um 11:30 Uhr vom Bahnhof Les Vauziers in Saulnes abfahren.

Die Rückfahrt mit dem Zug von Fond-de-Gras nach Saulnes findet um 16:30 Uhr statt.

Bezahlung und Reservierung am Empfang des Rathauses von Saulnes.

Preis Erwachsene: 8?, Kinder (5-11 Jahre): 6?, unter 5 Jahren: kostenlos.

Für das Restaurant Fond-de-Gras reservieren Sie am besten bei « Bei der Giedel » unter 00 352 24 55 87 92.

Das Festival Vapeur: Erleben Sie die Welt der Eisenbahn von einst und entdecken Sie eine beeindruckende Sammlung von Dampffahrzeugen: von Miniaturmodellen über Normalspurlokomotiven bis hin zum kleinen Dampfzug für Kinder.

Die symbolträchtigen Lokomotiven von Train 1900 sowie zwei Gastlokomotiven des Vereins Stoomtrein Dendermonde-Puurs (Belgien) werden verkehren.

Der Förderverein Dampfmaschinenmuseum Hanau-Großauheim (Deutschland) wird mit Dampftraktoren, Sägemaschinen und einer dampfbetriebenen Ballonbläserin anreisen.

Die Feldbunn Dol (Luxemburg) wird ihre Schmalspurlokomotiven vorstellen, während Groß und Klein Fahrten mit einem Dampftraktor genießen können.

Animationen im Bahnhof Fond-de-Gras: kreative Workshops für Kinder, Modellbahnausstellung und Besuche der Restaurierungswerkstätten.

Italiano :

Treno speciale per il « Festival Vapeur Treno 1900 Day » a Fond-de-Gras.

Un treno speciale partirà dalla stazione Vauziers di Saulnes alle 11.30.

Il treno tornerà da Fond-de-Gras a Saulnes alle 16.30.

Pagamento e prenotazione presso il municipio di Saulnes.

Prezzo adulti: 8?, bambini (5-11 anni): 6?, minori di 5 anni: gratis.

Per il ristorante Fond-de-Gras, le prenotazioni devono essere effettuate presso « Bei der Giedel » al numero 00 352 24 55 87 92.

Il Festival Vapeur: vivere il mondo ferroviario di un tempo e scoprire un’impressionante collezione di veicoli a vapore: dai modelli in miniatura alle locomotive a scartamento normale, senza dimenticare il trenino a vapore per i bambini.

Saranno in funzione le locomotive emblematiche del Treno del 1900 e due locomotive ospiti dell’associazione Stoomtrein Dendermonde-Puurs (Belgio).

Il Förderverein Dampfmaschinenmuseum Hanau-Großauheim (Germania) sarà presente con trattori a vapore, segatrici e un soffiatore di palloncini a vapore.

Il Feldbunn Dol (Lussemburgo) presenterà le sue locomotive a scartamento ridotto, mentre grandi e piccini potranno fare un giro sui trattori a vapore.

Le attività presso la stazione di Fond-de-Gras comprendono laboratori creativi per bambini, un’esposizione di modellini ferroviari e visite ai laboratori di restauro.

Espanol :

Tren especial para el « Festival Vapeur Train 1900 Day » en el Fond-de-Gras.

Un tren especial saldrá de la estación de Vauziers en Saulnes a las 11.30 h.

El tren regresará de Fond-de-Gras a Saulnes a las 16.30 h.

Pago y reserva en el Ayuntamiento de Saulnes.

Precio adultos: 8?, niños (de 5 a 11 años): 6?, menores de 5 años: gratis.

Para el restaurante Fond-de-Gras, las reservas deben hacerse en « Bei der Giedel » en el 00 352 24 55 87 92.

El Festival Vapeur: viva el mundo ferroviario de antaño y descubra una impresionante colección de vehículos de vapor: desde maquetas en miniatura hasta locomotoras de ancho estándar, sin olvidar el trenecito de vapor para niños.

Circularán las locomotoras emblemáticas del Tren 1900, así como dos locomotoras invitadas de la asociación Stoomtrein Dendermonde-Puurs (Bélgica).

El Förderverein Dampfmaschinenmuseum Hanau-Großauheim (Alemania) estará presente con tractores de vapor, serradoras y un soplador de globos de vapor.

El Feldbunn Dol (Luxemburgo) presentará sus locomotoras de vía estrecha, mientras que pequeños y mayores podrán disfrutar de paseos en tractores de vapor.

Las actividades de la estación de Fond-de-Gras incluyen talleres creativos para niños, una exposición de maquetas ferroviarias y visitas a los talleres de restauración.

L’événement Train spécial pour la journée Festival Vapeur Train 1900 Saulnes a été mis à jour le 2025-08-22 par OT DU GRAND LONGWY