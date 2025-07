Train spécial pour la journée vieille carrosserie Gare des Vauziers Saulnes

Train spécial pour la journée vieille carrosserie Gare des Vauziers Saulnes dimanche 27 juillet 2025.

Train spécial pour la journée vieille carrosserie

Gare des Vauziers 2 rue du Klopp Saulnes Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-27 11:30:00

fin : 2025-07-27 11:30:00

Date(s) :

2025-07-27

Un train spécial partira de la gare des Vauziers pour la journée « vieille carrosserie ».

Départ à 11h30.

Retour en train du Fond-de-Gras vers Saulnes à 16h30.

La journée « vieille carrosserie », de 11h à 18h, au Fond-de-Gras environ 130 véhicules d’avant 1970, bichonnés par des collectionneurs de la Grande Région, seront exposés dans un décor historique et naturel.

Au buffet de la gare du Fond-de-Gras grillades, frites, gâteaux maison et rafraîchissements ; animation musicale assurée toute la journée.

Pour les propriétaires de véhicules historiques chaque voiture exposée donne droit à un billet pour le Train 1900, une boisson et une grillade.

Pour manger au restaurant du Fond-de-Gras, il est préférable de réserver au « Bei der Giedel » au 00 352 24 55 87 92.

Paiement et réservation, pour le train spécial, à l’accueil de la mairie de Saulnes.

Prix 8 €/adulte, 6 €/enfant (5-11 ans), gratuit pour les moins de 5 ans.Tout public

8 .

Gare des Vauziers 2 rue du Klopp Saulnes 54650 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 24 33 01

English :

A special train will depart from the Vauziers station for the « old coach » day.

Departure at 11:30 am.

Return by train from Fond-de-Gras to Saulnes at 4.30pm.

The « old body » day, from 11am to 6pm, at Fond-de-Gras: around 130 pre-1970 vehicles, pampered by collectors from the Greater Region, will be on display in a historic and natural setting.

At the Fond-de-Gras station buffet: grills, French fries, homemade cakes and refreshments; musical entertainment provided all day.

For owners of historic vehicles: each car on display entitles you to a ticket for Train 1900, a drink and a barbecue.

To dine at the Fond-de-Gras restaurant, please make a reservation by calling « Bei der Giedel » on 00 352 24 55 87 92.

Payment and reservations for the special train can be made at the Saulnes Town Hall reception desk.

Price: 8 ?/adult, 6 ?/child (5-11 years), free for children under 5.

German :

Ein Sonderzug wird vom Bahnhof Les Vauziers zum Tag der « alten Karosserie » abfahren.

Abfahrt ist um 11.30 Uhr.

Rückfahrt mit dem Zug von Fond-de-Gras nach Saulnes um 16:30 Uhr.

Der Tag « Alte Karosserie », von 11 bis 18 Uhr, in Fond-de-Gras: Etwa 130 Fahrzeuge aus der Zeit vor 1970, die von Sammlern aus der Großregion gehegt und gepflegt werden, werden in einer historischen und natürlichen Umgebung ausgestellt.

Am Buffet des Bahnhofs Fond-de-Gras: Grillspezialitäten, Pommes frites, hausgemachte Kuchen und Erfrischungen; den ganzen Tag über musikalische Unterhaltung.

Für Besitzer historischer Fahrzeuge: Für jedes ausgestellte Auto erhalten Sie eine Fahrkarte für den Zug 1900, ein Getränk und eine Grillwurst.

Um im Restaurant Fond-de-Gras zu essen, reservieren Sie am besten bei « Bei der Giedel » unter 00 352 24 55 87 92.

Bezahlung und Reservierung, für den Sonderzug, am Empfang des Rathauses von Saulnes.

Preis: 8 ?/Erwachsener, 6 ?/Kind (5-11 Jahre), kostenlos für Kinder unter 5 Jahren.

Italiano :

Un treno speciale partirà dalla stazione di Vauziers per la giornata delle « vecchie carrozze ».

Partenza alle 11.30.

Ritorno in treno da Fond-de-Gras a Saulnes alle 16.30.

Giornata della « carrozzeria d’epoca », dalle 11.00 alle 18.00, a Fond-de-Gras: circa 130 veicoli anteriori al 1970, coccolati dai collezionisti della Grande Regione, saranno esposti in una cornice storica e naturale.

Il buffet della stazione di Fond-de-Gras servirà carne alla griglia, patatine, torte fatte in casa e rinfreschi, con musica dal vivo per tutto il giorno.

Per i proprietari di veicoli storici: ogni auto esposta dà diritto a un biglietto per il treno 1900, a una bevanda e a un barbecue.

Per mangiare al ristorante Fond-de-Gras, si prega di prenotare chiamando « Bei der Giedel » al numero 00 352 24 55 87 92.

Il pagamento e la prenotazione del treno speciale possono essere effettuati presso la reception del Comune di Saulnes.

Prezzo: 8 €/adulto, 6 €/bambino (5-11 anni), gratis per i bambini sotto i 5 anni.

Espanol :

Un tren especial partirá de la estación de Vauziers para la jornada del « viejo vagón ».

Salida a las 11.30 h.

Regreso en tren de Fond-de-Gras a Saulnes a las 16.30 h.

El día de la « carrocería antigua », de 11.00 a 18.00 h, en Fond-de-Gras: unos 130 vehículos anteriores a 1970, mimados por coleccionistas de la Gran Región, se expondrán en un marco histórico y natural.

El bufé de la estación de Fond-de-Gras servirá carnes a la parrilla, patatas fritas, tartas caseras y refrescos, con música en directo durante todo el día.

Para los propietarios de vehículos históricos: cada coche expuesto da derecho a un billete para el tren 1900, una bebida y una barbacoa.

Para comer en el restaurante de Fond-de-Gras, haga una reserva llamando al teléfono « Bei der Giedel » 00 352 24 55 87 92.

El pago y las reservas para el tren especial pueden realizarse en la recepción del Ayuntamiento de Saulnes.

Precio: 8 euros/adulto, 6 euros/niño (5-11 años), gratis para menores de 5 años.

L’événement Train spécial pour la journée vieille carrosserie Saulnes a été mis à jour le 2025-07-16 par OT DU GRAND LONGWY