Train touristique du Cotentin Train de Noël Port-Bail-sur-Mer

Train touristique du Cotentin Train de Noël

Rue Robert Asselin Port-Bail-sur-Mer Manche

Début : Samedi Samedi 2025-12-20 14:30:00
fin : 2025-12-22

Date(s) :
2025-12-20

Balade à bord du Train Touristique sous le thème de Noël.
Parcours Port-Bail > Carteret aller/retour avec séance cinéma à Carteret.
Présence du Père Noël à bord.

Film du 20 décembre Panique à Noël.
Film du 21 décembre Heidi et le Lynx des montagnes.
Film du 22 décembre Mission Père Noël.

Départ 14h30.   .

Rue Robert Asselin Port-Bail-sur-Mer 50580 Manche Normandie +33 805 32 02 00  contact@ot-cotentin.fr

