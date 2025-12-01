Train touristique du Cotentin Train de Noël Port-Bail-sur-Mer
Train touristique du Cotentin Train de Noël Port-Bail-sur-Mer samedi 20 décembre 2025.
Train touristique du Cotentin Train de Noël
Rue Robert Asselin Port-Bail-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-12-20 14:30:00
fin : 2025-12-22
Date(s) :
2025-12-20
Balade à bord du Train Touristique sous le thème de Noël.
Parcours Port-Bail > Carteret aller/retour avec séance cinéma à Carteret.
Présence du Père Noël à bord.
Film du 20 décembre Panique à Noël.
Film du 21 décembre Heidi et le Lynx des montagnes.
Film du 22 décembre Mission Père Noël.
Départ 14h30. .
Rue Robert Asselin Port-Bail-sur-Mer 50580 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr
English : Train touristique du Cotentin Train de Noël
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Train touristique du Cotentin Train de Noël Port-Bail-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Cotentin