Train touristique du Cotentin train de pâques Terminus Barneville-Carteret

Train touristique du Cotentin train de pâques

Terminus 28 Avenue de la République Barneville-Carteret Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 15:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Voyagez dans le temps en empruntant le Train Touristique du Cotentin ! Sortie spéciale Chasse aux œufs !

Un parcours de 35 minutes environ, sur l’ancienne voie ferrée reliant Carteret à Paris, une manière insolite de vous rendre à Port-Bail, petit village typique bien connu pour son havre.

Départ de l’ancienne gare de Carteret, direction Port-Bail à 15h.

Départ de l’ancienne gare de Portbail à 17h, pour un retour à Carteret.

Animations à bord sur le thème de Pâques.

Réservation de vos billets pour le train auprès l’Office de Tourisme du Cotentin ou sur le site de l’association. .

Terminus 28 Avenue de la République Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

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English : Train touristique du Cotentin train de pâques

L’événement Train touristique du Cotentin train de pâques Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Cotentin