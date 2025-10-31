Train touristique Halloween Confolens

Train touristique Halloween Confolens vendredi 31 octobre 2025.

Train touristique Halloween

gare de velo rail Confolens Charente

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Confolens manot départ 14h30, La chasse aux sorcières, goûter et chasse aux bonbons

.

gare de velo rail Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 16 64 velorail16@orange.fr

English :

Confolens manot departure 2:30 p.m., Witch hunt, snack and candy hunt

German :

Confolens manot Abfahrt 14:30 Uhr, Die Hexenjagd, Snacks und Süßigkeitenjagd

Italiano :

Confolens manot partenza ore 14.30, caccia alle streghe, merenda e caccia alle caramelle

Espanol :

Confolens manot salida 14.30 h, Caza de brujas, merienda y caza de caramelos

L’événement Train touristique Halloween Confolens a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme Charente Limousine