Train touristique Halloween Confolens
Train touristique Halloween Confolens vendredi 31 octobre 2025.
Train touristique Halloween
gare de velo rail Confolens Charente
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 14:00:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Confolens manot départ 14h30, La chasse aux sorcières, goûter et chasse aux bonbons
.
gare de velo rail Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 16 64 velorail16@orange.fr
English :
Confolens manot departure 2:30 p.m., Witch hunt, snack and candy hunt
German :
Confolens manot Abfahrt 14:30 Uhr, Die Hexenjagd, Snacks und Süßigkeitenjagd
Italiano :
Confolens manot partenza ore 14.30, caccia alle streghe, merenda e caccia alle caramelle
Espanol :
Confolens manot salida 14.30 h, Caza de brujas, merienda y caza de caramelos
L’événement Train touristique Halloween Confolens a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme Charente Limousine