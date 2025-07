Train touristique La Suzanne Gare du Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée Bar-le-Duc

Train touristique La Suzanne Gare du Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée Bar-le-Duc dimanche 6 juillet 2025.

Train touristique La Suzanne

Gare du Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée 29 Chemin du Varinot Bar-le-Duc Meuse

Après des années de travail de restauration, de travaux et d’engagement de la part du Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée, la Suzanne reprend la route !

Retrouvez la célèbre petite locomotive pour un trajet de 8,4 kilomètres (2 fois 4,2 km), sur des rails restaurés.

La Suzanne est un train touristique qui peut transporter une centaine de voyageurs.

Une fois à bord, vous emprunterez les voies ferrées historiques de la voie sacrée, profiterez du paysage Meusien en écoutant les explications de nos guides à bord.

Le tarif enfant est appliqué pour les enfants de 4 à 14 ans, gratuit pour les de 4 ans, le tarif réduit est appliqué pour les demandeurs d’emploi et les personnes en situation de handicap, sur présentation d’un justificatif. Possibilité d’un tarif famille 2 adultes / 2 enfants (4 à 14 ans) 35 €.

Accueil 20 minutes avant le départ.

Billetterie en ligne, à l’Office de Tourisme à Bar-le-Duc et au Bureau d’Information Touristique à Ligny-en-BarroisTout public

Gare du Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée 29 Chemin du Varinot Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 11 13 accueil@tourisme-barleduc.fr

English :

After years of restoration work and commitment on the part of the Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée, the Suzanne is back on the road!

Join the famous little locomotive for a journey of 8.4 kilometers (2 times 4.2 km), on restored rails.

The Suzanne is a tourist train that can carry up to a hundred passengers.

Once on board, you’ll ride along the historic railroads of the « voie sacrée », enjoying the Meuse countryside while listening to the explanations of our on-board guides.

Children’s fares apply for ages 4 to 14, and are free for children under 4. Reduced fares apply for jobseekers and disabled persons, on presentation of proof. Family rates available: 2 adults / 2 children (aged 4 to 14): 35?

Welcome 20 minutes before departure.

Tickets available online, at the Tourist Office in Bar-le-Duc and at the Tourist Information Office in Ligny-en-Barrois

German :

Nach jahrelanger Restaurierung, Arbeit und Engagement seitens der Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée ist die Suzanne wieder auf der Straße!

Treffen Sie die berühmte kleine Lokomotive auf einer 8,4 Kilometer langen Fahrt (2 mal 4,2 km) auf restaurierten Schienen.

Die Suzanne ist ein touristischer Zug, der bis zu 100 Fahrgäste befördern kann.

Sobald Sie an Bord sind, fahren Sie auf den historischen Gleisen der « voie sacrée », genießen die Landschaft der Meusen und lauschen den Erklärungen unserer Reiseleiter an Bord.

Der Kindertarif gilt für Kinder von 4 bis 14 Jahren, Kinder unter 4 Jahren fahren kostenlos, der ermäßigte Tarif gilt für Arbeitssuchende und Menschen mit Behinderungen gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises. Möglichkeit eines Familientarifs: 2 Erwachsene / 2 Kinder (4 bis 14 Jahre): 35 ?

Empfang 20 Minuten vor der Abfahrt.

Kartenverkauf online, im Office de Tourisme in Bar-le-Duc und im Bureau d’Information Touristique in Ligny-en-Barrois

Italiano :

Dopo anni di restauro e di impegno da parte del Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée, la Suzanne è di nuovo in viaggio!

Unitevi alla famosa piccola locomotiva per un viaggio di 8,4 km (2 volte 4,2 km), su rotaie restaurate.

La Suzanne è un treno turistico che può trasportare un centinaio di passeggeri.

Una volta a bordo, viaggerete lungo i binari storici della « voie sacrée », godendovi il paesaggio della Mosa e ascoltando le spiegazioni delle nostre guide di bordo.

Le tariffe per i bambini dai 4 ai 14 anni sono gratuite per i bambini al di sotto dei 4. Le tariffe ridotte si applicano alle persone in cerca di lavoro e alle persone con disabilità, dietro presentazione di un documento. Tariffa famiglia disponibile: 2 adulti / 2 bambini (da 4 a 14 anni): 35?

Accoglienza 20 minuti prima della partenza.

Biglietti disponibili online, presso l’Ufficio del Turismo di Bar-le-Duc e l’Ufficio del Turismo di Ligny-en-Barrois

Espanol :

Tras años de trabajos de restauración y compromiso por parte del Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée, ¡la Suzanne vuelve a la carretera!

Únase a la famosa pequeña locomotora en un viaje de 8,4 kilómetros (2 veces 4,2 km), sobre raíles restaurados.

La Suzanne es un tren turístico con capacidad para un centenar de pasajeros.

Una vez a bordo, recorrerá las vías históricas de la « voie sacrée », disfrutando de la campiña del Mosa mientras escucha las explicaciones de nuestros guías a bordo.

Las tarifas para niños son de 4 a 14 años y gratuitas para los menores de 4. Las tarifas reducidas se aplican a los solicitantes de empleo y a las personas discapacitadas, previa presentación de un justificante. Tarifa familiar disponible: 2 adultos / 2 niños (de 4 a 14 años): 35?

Bienvenida 20 minutos antes de la salida.

Billetes disponibles en línea, en la Oficina de Turismo de Bar-le-Duc y en la Oficina de Turismo de Ligny-en-Barrois

