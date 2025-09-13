Train’ing à la Cité du Train Mulhouse

Train’ing à la Cité du Train Mulhouse samedi 13 septembre 2025.

Train’ing à la Cité du Train

2 rue Alfred de Glehn Mulhouse Haut-Rhin

À la Cité du Train Patrimoine SNCF, le patrimoine se vit aussi en mouvement ! Pour cette rentrée, préparez-vous à une expérience sportive hors du commun une séance de sport au cœur des locomotives qui ont marqué l’Histoire.

Entre effort et découverte, profitez d’un cadre exceptionnel où bien-être et patrimoine se rencontrent. Renforcement musculaire, parcours sportif déraillant ou zumba énergique… tout est réuni pour vous faire transpirer autant que sourire, dans une ambiance ludique et unique.

Infos pratiques

– Zumba samedi 13 septembre 2025, de 8h50 à 9h50

– Renforcement musculaire samedi 13 septembre 2025, de 10h à 11h

– Parcours sportif lundi 15 septembre 2025, de 7h30 à 8h30

Accessible à tous niveaux pensez à apporter serviette, bouteille d’eau et tapis pour le renforcement musculaire.

Les places étant limitées, ne tardez pas à réserver votre moment sportif au milieu des trains de légende ! .

2 rue Alfred de Glehn Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 42 83 33 message@citedutrain.com

