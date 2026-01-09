Training bike CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Parthenay

Training bike

CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Un cours combinant plusieurs ateliers de renforcement musculaire et des séquences à vélo pour un entraînement.

Sur inscription. .

CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 08 90 piscines@cc-parthenay-gatine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Training bike Parthenay a été mis à jour le 2026-01-07 par CC Parthenay Gâtine