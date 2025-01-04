Trains de Noël Gare Touristique de Saujon Saujon
Trains de Noël Gare Touristique de Saujon Saujon dimanche 14 décembre 2025.
Trains de Noël
Gare Touristique de Saujon 3 chemin Vert Saujon Charente-Maritime
Début : 2025-12-14 14:00:00
fin : 2025-12-21 17:15:00
2025-12-14 2025-12-21
Au départ de la gare touristique de Saujon à , le train vous emmène en balade jusqu’à Mornac sur Seudre.
Gare Touristique de Saujon 3 chemin Vert Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 37 64 contact@traindesmouettes.fr
Departing from Saujon tourist station at , the train takes you on a ride to Mornac sur Seudre.
Ab dem Touristenbahnhof Saujon in , nimmt Sie der Zug mit auf eine Fahrt bis nach Mornac sur Seudre.
Partendo dalla stazione turistica di Saujon a , il treno vi porterà a Mornac sur Seudre.
Saliendo de la estación turística de Saujon en , el tren le llevará de paseo hasta Mornac sur Seudre.
L’événement Trains de Noël Saujon a été mis à jour le 2025-11-03 par Mairie de Saujon