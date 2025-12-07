Trains du Père-Noël Camors

Trains du Père-Noël

Le Père Noël abandonne son traineau pour prendre le train…

Les trains du Père Noël organisés par les Chemins de Fer du Centre Bretagne reviennent en décembre cette année.

Cinq dates sont proposées avec deux départs depuis la gare de Lambel-Camors et trois départs depuis la gare de Pontivy.

– Au départ de Lambel-Camors

Les mercredis 10 et 17 décembre 2025

Départ 14h30, retour vers 16h30

– Au départ de Pontivy

Les dimanches 7, 14 et 21 décembre 2025

Départ 14h30, retour vers 16h30

Le train partira à la rencontre du Père-Noël qui montera à bord pour distribuer des cadeaux aux petits et aux grands.

Un voyage féérique pour vivre la magie de Noël dans une ambiance joyeuse et conviviale.

Informations et réservations uniquement en ligne sur Internet en raison de l’affluence et du succès.

Ouverture de la billetterie le dimanche 16 novembre à 09h00 .

Gare Camors 56330 Morbihan Bretagne

