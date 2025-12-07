Trains du Père Noël Napoléon Express Place Alfred Brard Pontivy

Place Alfred Brard Gare de Pontivy Pontivy Morbihan

Début : 2025-12-07 14:30:00

fin : 2025-12-10 16:20:00

Date(s) :

2025-12-07 2025-12-10 2025-12-14 2025-12-17 2025-12-21

Les Trains du Père Noël de l’association des Chemins de Fer du Centre Bretagne sont devenus des incontournables des fêtes de fin d’année. Les enfants avec leur famille embarquent à leur bord, dans l’espoir de croiser le Père Noël. Comme chaque année, ce dernier réserve ses après-midis pour être sûr de ne pas rater ces trains si particuliers. À bord il enchantera petits et grands et distribuera ses cadeaux à tous dans l’ambiance magique de Noël. Les trajets de deux heures vous permettent de passer un bon moment en famille confortablement installé.

Départ de Pontivy Dimanches 7, 14 et 21 décembre à 14h30. Retour à 16h26.

Départ de Lambel-Camors Mercredis 10 et 17 décembre à 14h30. Retour à 16h20.

Veuillez votre présenter au plus tard 15 minutes avant l’horaire de départ du train.

Les places sont réservées, les numéros de sièges et de voitures sont mentionnés sur le e-billet.

Pour le confort des parents, les enfants de moins de 3 ans ont une place assisse garantie à bord du train.

Les poussettes pliantes sont acceptées à bord. Les autres remisées à l’abri dans un local fermé en gare.

Ouverture de la billetterie courant octobre.

Vente de billet à l’office de tourisme de Pontivy Communauté, à la Boutique Côté Tourisme et au guichet gare SNCF à Pontivy, par téléphone ou sur la billetterie en ligne du CFCB. .

Place Alfred Brard Gare de Pontivy Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

