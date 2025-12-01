Trains du Père Noël Gare d’Usson en Forez Usson-en-Forez

Trains du Père Noël

Gare d’Usson en Forez Avenue de la Gare Usson-en-Forez Loire

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-20

A l’occasion des Fêtes de Noël, le Chemin de Fer du Haut-Forez, propose aux enfants et aux plus grands, de partir en train, à la recherche du Père Noël. Le Père Noël retrouvé, récompensera les enfants au pied du sapin où un goûter leur sera offert.

.

Gare d’Usson en Forez Avenue de la Gare Usson-en-Forez 42550 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 23 14

English :

To mark Christmas, the Chemin de Fer du Haut-Forez is offering children and adults alike the chance to take a train ride in search of Santa Claus. Santa will reward the children at the foot of the tree, where they’ll be offered a snack.

German :

Anlässlich der Weihnachtsfeiertage bietet die Eisenbahngesellschaft Chemin de Fer du Haut-Forez Kindern und älteren Kindern die Möglichkeit, mit dem Zug auf die Suche nach dem Weihnachtsmann zu gehen. Der gefundene Weihnachtsmann belohnt die Kinder am Fuße des Tannenbaums, wo ihnen ein Imbiss angeboten wird.

Italiano :

In occasione del Natale, il Chemin de Fer du Haut-Forez offre a grandi e piccini la possibilità di fare un viaggio in treno alla ricerca di Babbo Natale. Babbo Natale sarà trovato e i bambini saranno premiati ai piedi dell’albero di Natale con una merenda.

Espanol :

Con motivo de la Navidad, el Chemin de Fer du Haut-Forez ofrece a niños y mayores la posibilidad de dar un paseo en tren en busca de Papá Noel. Se encontrará a Papá Noel y los niños serán recompensados al pie del árbol de Navidad con una merienda.

L’événement Trains du Père Noël Usson-en-Forez a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay