Trains du Soleil Couchant Saint-Trojan-les-Bains mardi 15 juillet 2025.

Gare du P'tit Train de Saint-Trojan, rue Camille Samson Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

+ de 12 ans

Début : Mardi 2025-07-15 21:00:00

fin : 2025-07-15 23:30:00

2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19

Le P’tit Train de Saint-Trojan vous propose une promenade nocturne, d’une durée de 2h30 maximum avec une animation musicale au Terminus, le lieu magique du Pertuis de Maumusson.

+33 6 79 79 45 23 ecrire@le-ptit-train.com

English : Sunset Trains

Le P’tit Train de Saint-Trojan offers you an evening ride, lasting no more than 2h30, with musical entertainment at the Terminus, the magical site of the Pertuis de Maumusson.

German : Züge der untergehenden Sonne

Der P’tit Train de Saint-Trojan bietet Ihnen eine Nachtfahrt von maximal 2,5 Stunden Dauer mit musikalischer Unterhaltung an der Endstation, dem magischen Ort Pertuis de Maumusson.

Italiano :

Il P’tit Train de Saint-Trojan vi propone un viaggio serale, della durata massima di 2,5 ore, con intrattenimento musicale al capolinea, il magico sito del Pertuis de Maumusson.

Espanol : Trenes al atardecer

El P’tit Train de Saint-Trojan le ofrece un paseo nocturno, de no más de 2,5 horas de duración, con animación musical en la Terminus, el lugar mágico del Pertuis de Maumusson.

