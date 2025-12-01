Traiteur pour Noël Le Temple Le Temple Mathilde Fulneau Saint-Savinien

Traiteur pour Noël Le Temple

Début : 2025-12-24 09:00:00

fin : 2025-12-24 12:00:00

2025-12-24

Mais que se passe-t-il à Noël au Temple???

Nous vous proposons de soulager les cuisines en famille avec du traiteur à emporter.

Le Temple Mathilde Fulneau 23 Quai Claude Quessot Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 34 47 restaurantletemple@hotmail.com

