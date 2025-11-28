TRAITS D’UNION PROPOSE UN CONCERT DU GROUPE M&M’S 4 VOIX , 2 GUITARES ET PERCUSSIONS CHANSONS REVISITÉES Lodève
TRAITS D’UNION PROPOSE UN CONCERT DU GROUPE M&M’S
4 VOIX , 2 GUITARES ET PERCUSSIONS
CHANSONS REVISITÉES
place Francis Morand Lodève Hérault
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Quatre voix et des guitares de Brassens à Souchon, d’Higelin à Keren Ann, à Angélique Ionatos
Des arrangements originaux et le plaisir de la polyphonie
Yves Masson et Véronique Merveille ,voix et guitares .
Anny- Laure Krajcarz et Marianne Autheman , voix et percussions
place Francis Morand Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 74 82 72 95 ministie@yahoo.fr
English :
Four voices and guitars, from Brassens to Souchon, from Higelin to Keren Ann, to Angélique Ionatos
Original arrangements and the pleasure of polyphony
Yves Masson and Véronique Merveille, vocals and guitars.
Anny- Laure Krajcarz and Marianne Autheman , vocals and percussion
German :
Vier Stimmen und Gitarren von Brassens bis Souchon, von Higelin bis Keren Ann, bis Angélique Ionatos
Originelle Arrangements und die Freude an der Polyphonie
Yves Masson und Véronique Merveille ,Stimmen und Gitarren .
Anny- Laure Krajcarz und Marianne Autheman , Gesang und Percussion
Italiano :
Quattro voci e chitarre, da Brassens a Souchon, da Higelin a Keren Ann, ad Angélique Ionatos
Arrangiamenti originali e il piacere della polifonia
Yves Masson e Véronique Merveille, voce e chitarra.
Anny- Laure Krajcarz e Marianne Autheman , voce e percussioni
Espanol :
Cuatro voces y guitarras, de Brassens a Souchon, de Higelin a Keren Ann, a Angélique Ionatos
Arreglos originales y el placer de la polifonía
Yves Masson y Véronique Merveille, voz y guitarras.
Anny- Laure Krajcarz y Marianne Autheman , voz y percusión
