TRAITS D’UNION PROPOSE UN CONCERT DU GROUPE M&M’S 4 VOIX , 2 GUITARES ET PERCUSSIONS CHANSONS REVISITÉES Lodève

TRAITS D’UNION PROPOSE UN CONCERT DU GROUPE M&M’S

4 VOIX , 2 GUITARES ET PERCUSSIONS

CHANSONS REVISITÉES

place Francis Morand Lodève Hérault

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Quatre voix et des guitares de Brassens à Souchon, d’Higelin à Keren Ann, à Angélique Ionatos

Des arrangements originaux et le plaisir de la polyphonie

Yves Masson et Véronique Merveille ,voix et guitares .

Anny- Laure Krajcarz et Marianne Autheman , voix et percussions

place Francis Morand Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 74 82 72 95 ministie@yahoo.fr

English :

Four voices and guitars, from Brassens to Souchon, from Higelin to Keren Ann, to Angélique Ionatos

Original arrangements and the pleasure of polyphony

Yves Masson and Véronique Merveille, vocals and guitars.

Anny- Laure Krajcarz and Marianne Autheman , vocals and percussion

German :

Vier Stimmen und Gitarren von Brassens bis Souchon, von Higelin bis Keren Ann, bis Angélique Ionatos

Originelle Arrangements und die Freude an der Polyphonie

Yves Masson und Véronique Merveille ,Stimmen und Gitarren .

Anny- Laure Krajcarz und Marianne Autheman , Gesang und Percussion

Italiano :

Quattro voci e chitarre, da Brassens a Souchon, da Higelin a Keren Ann, ad Angélique Ionatos

Arrangiamenti originali e il piacere della polifonia

Yves Masson e Véronique Merveille, voce e chitarra.

Anny- Laure Krajcarz e Marianne Autheman , voce e percussioni

Espanol :

Cuatro voces y guitarras, de Brassens a Souchon, de Higelin a Keren Ann, a Angélique Ionatos

Arreglos originales y el placer de la polifonía

Yves Masson y Véronique Merveille, voz y guitarras.

Anny- Laure Krajcarz y Marianne Autheman , voz y percusión

