Traits pour traits Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement

Du 03/02 au 28/03/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.
Mardi et jeudi de 13hà 19h
Mercredi, vendredi, samedi de 10h à 19h. Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement
Début : Lundi 2026-02-03
fin : 2026-03-28
2026-02-03
Venez découvrir avec cette exposition une autre version des procès qui se sont tenus à Marseille ou Aix.Enfants
Alcazar, Le Patio, 3e étage
[Semaine de la presse]
Traits pour traits
Venez découvrir avec cette exposition une autre version des procès qui se sont tenus à Marseille ou Aix. Car le dessin d’audience n’est pas une simple illustration mais raconte une histoire subjective dans un lieu et temps donné.
Par David Amblard, illustrateur de presse. .
Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement 13001
English :
Come and discover another version of the trials held in Marseille and Aix with this exhibition.
