Trajectoire ENAC Alumni Toulouse

Trajectoire ENAC Alumni Toulouse mardi 23 septembre 2025.

Trajectoire ENAC Alumni Toulouse Mardi 23 septembre, 20h30 sur inscription

Trajectoire par ENAC Alumni

Aboutir en 3 mois à la réalisation d’un projet professionnel aligné avec ses aspirations et la réalité de son environnement, soutenue par une dynamique collective solidaire.

Profiter de l’intelligence collective pour se révéler à soi-même et donner du sens à sa carrière.

Webinaire de présentation par Grandir le mardi 23 septembre de 20h30 à 21h30.

ENAC ALUMNI

ENAC Alumni est l’association des diplômés de toutes les formations qu’enseigne l’ENAC que ce soit sur son site de Toulouse, dans les centres mais aussi à l’international. L’association a pour mission d’animer un réseau de plus de 29 000 Alumni et étudiants dans le monde entier.

Que ce soit au travers de sa convention passée avec l’école, de son amitié avec la Fondation de l’ENAC et des différentes associations étudiantes, ENAC Alumni permet à tous ses membres de garder contact avec ses camarades, avec son école mais également d’utiliser le réseau pour développer des opportunités de carrières.

ENAC Alumni c’est :

Une école

+ de 500 diplômés par an

La diversité des formations de nos Alumni avec 30 programmes de formations

Une visibilité internationale : 1/4 de nos étudiants sont étrangers issus de plus de 50 pays différents

Des entreprises partenaires

Des événements toute l’année

la FORCE d’un réseau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-23T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-23T21:30:00.000+02:00

1

https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/trajectoire-1144

ENAC Alumni 7 avenue Edouard Belin 31400 Toulouse Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Toulouse 31400 Haute-Garonne