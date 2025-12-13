Trajectoire musicale en 10 morceaux Médiathèque Jacques Demy Nantes

Trajectoire musicale en 10 morceaux Médiathèque Jacques Demy Nantes mardi 10 février 2026.

2026-02-10 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

Causerie mixée par le DJ Chilly JayDu Club Dorothée au Suprême NTM, du Hit Machine aux disquaires indépendants, de Nirvana à Eugène Mona, des Chicago Bulls à Laurent Voulzy… Découvrez la trajectoire du DJ et réalisateur sonore Julien Barrault.

