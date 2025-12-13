Trajectoire musicale en 10 morceaux Médiathèque Jacques Demy Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-10 18:00 –

Gratuit : oui Tout public

Causerie mixée par le DJ Chilly JayDu Club Dorothée au Suprême NTM, du Hit Machine aux disquaires indépendants, de Nirvana à Eugène Mona, des Chicago Bulls à Laurent Voulzy… Découvrez la trajectoire du DJ et réalisateur sonore Julien Barrault.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/