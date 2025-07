Trajectoire par la compagnie Pyramide Chilhac

Trajectoire par la compagnie Pyramide Chilhac jeudi 7 août 2025.

Trajectoire par la compagnie Pyramide

Chilhac Haute-Loire

Début : Jeudi 2025-08-07

fin : 2025-08-07

2025-08-07

Un spectacle explosif et émouvant, porté par cinq danseurs et un mélange captivant de danseurs hip-hop, théâtre visuel et burlesque.

Proposé dans le cadre de la programmation de la CCAS.

Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

An explosive, moving show featuring five dancers and a captivating mix of hip-hop, visual theater and burlesque.

Offered as part of the CCAS program.

German :

Eine explosive und bewegende Show, die von fünf Tänzern und einer fesselnden Mischung aus Hip-Hop-Tänzern, visuellem Theater und Burlesque getragen wird.

Angeboten im Rahmen des Programms der CCAS.

Italiano :

Uno spettacolo esplosivo e commovente, interpretato da cinque ballerini e da un accattivante mix di danza hip-hop, teatro visivo e burlesque.

Parte del programma CCAS.

Espanol :

Un espectáculo explosivo y conmovedor, interpretado por cinco bailarines y una cautivadora mezcla de bailarines de hip-hop, teatro visual y burlesque.

Forma parte del programa de la CCAS.

