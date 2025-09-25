Trajectoires Compagnie Pyramid

Parvis de la salle Azura 2000 Trémentines Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 16:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Saison culturelle ITINERANCES

Embarquez pour un voyage dansé à travers les émotions et les rencontres…

Entre danse hip-hop, burlesque et théâtre d’objets,

Trajectoires met en scène cinq personnages dans des tableaux saisissants de poésie et d’énergie. Dans un langage artistique atypique, les corps en mouvement deviennent alors le reflet de nos histoires. Un savoureux mélange des genres qui nous interpelle, nous incitant à envisager nos choix avec une nouvelle perspective. Le mouvement et l’environnement se répondent pour créer des instants d’une rare intensité. Une réflexion autour de la quête de soi, de la liberté, des rêves et défis de l’existence…Laissez-vous cueillir par cette expérience singulière.

Direction artistique collective Chorégraphie Jamel Feraouche, accompagné de Michaël Auduberteau Regard extérieur Cyril Puertolas

Costumes Adélie Antonin Interprétation Mickaël Alberi, Michaël Auduberteau, Azdine Bouncer, Benjamin Midonet et Rudy Torres

Diffusion & communication Nina Pellereau

Diffusion & production Pablo Muller.

Soutiens La Direction Régionale des Affaires culturelles Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Conseil Départemental de Charente-Maritime, la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, la Ville de Rochefort.

À partir de 6 ans Durée 1h

​

Réservations conseillées

– par téléphone 02 41 65 13 58

– par mail billetterie@jardindeverre.fr

– en ligne www.jardindeverre.fr

– sur place dans la limite des places disponibles .

Parvis de la salle Azura 2000 Trémentines 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 13 58 billetterie@jardindeverre.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Trajectoires Compagnie Pyramid Trémentines a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du Choletais