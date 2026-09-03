Informations pratiques

La Souterraine

Trajectoires

1 Avenue de la Liberté La Souterraine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-28 20:30:00

fin : 2027-05-28

Date(s) :

2027-05-28

Entre danse hip-hop, burlesque et théâtre d’objets, Trajectoires met en scène cinq personnages dans des tableaux saisissants de poésie et d’énergie. Dans un langage artistique atypique, les corps en mouvement deviennent alors le reflet de nos histoires et parcours de vie. Un savoureux mélange des genres qui interpelle les spectateurs, les incitant à envisager leurs propres choix avec une nouvelle perspective.Trajectoires nous offre une expérience immersive, une invitation à l’émerveillement et à la contemplation. Une proposition artistique singulière où le mouvement et l’environnement se répondent pour créer des instants d’une rare intensité. Une réflexion autour de la quête de soi, de la liberté, des rêves et défis de l’existence. Tout comme une danse qui évolue avec grâce et fluidité, Trajectoires propose un voyage intime à travers les émotions, les rencontres et les défis … .

1 Avenue de la Liberté La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07

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English : Trajectoires

L’événement Trajectoires La Souterraine a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Pays Sostranien