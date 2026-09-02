Trajectoire(s) Schweighouse-sur-Moder
mercredi 13 janvier 2027 · Schweighouse-sur-Moder
Informations pratiques
Schweighouse-sur-Moder
Trajectoire(s)
10 Rue des Sports Schweighouse-sur-Moder Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2027-01-13 17:30:00
fin : 2027-01-13 18:15:00
Date(s) :
2027-01-13
Erion doit quitter le Kosovo pour la France : « Parce que c’est mes parents qui ont choisi ». Sarah lui donne son numéro de téléphone, sur le quai de la gare routière, sur un petit papier : « Dis, Erion, tu vas pas m’oublier hein ? » L’amitié dépasse les frontières. Mais la bouteille d’eau fuit dans le sac à dos et les derniers chiffres du numéro de Sarah sont effacés…
Erion doit quitter le Kosovo pour la France : « Parce que c’est mes parents qui ont choisi ». Sarah lui donne son numéro de téléphone, sur le quai de la gare routière, sur un petit papier : « Dis, Erion, tu vas pas m’oublier hein ? » L’amitié dépasse les frontières. Mais la bouteille d’eau fuit dans le sac à dos et les derniers chiffres du numéro de Sarah sont effacés…
Arrivée à Lyon, la cacophonie des langues, se sentir loin de tout. Au milieu de tout ça, un langage universel auquel se raccrocher pour créer de nouvelles amitiés : celui du foot. Mais surtout, retrouver le numéro de Sarah ! .
10 Rue des Sports Schweighouse-sur-Moder 67590 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 59 71 kartonnerie@mairie-schweighouse.fr
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English :
Erion has to leave Kosovo for France: %AB Because my parents are the ones who chose %BB. Sarah gives him her phone number, on the platform at the bus station, written on a small piece of paper: %AB Hey, Erion, you’re not going to forget me, are you? %BB Friendship transcends borders. But the water bottle is leaking in his backpack, and the last few digits of Sarah’s number have been smudged away…
L’événement Trajectoire(s) Schweighouse-sur-Moder a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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