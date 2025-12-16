Trajectoires Trémentines

Trajectoires

Parvis de la salle Azura 2000 Trémentines Maine-et-Loire

2026-05-23

fin : 2026-05-23

2026-05-23

Embarquez pour un voyage dansé à travers les émotions et les rencontres…

Entre danse hip-hop, burlesque et théâtre d’objets,

Trajectoires met en scène cinq personnages dans des tableaux saisissants de poésie et d’énergie. Dans un langage artistique atypique, les corps en mouvement deviennent alors le reflet de nos histoires. Un savoureux mélange des genres qui nous interpelle, nous incitant à envisager nos choix avec une nouvelle perspective. Le mouvement et l’environnement se répondent pour créer des instants d’une rare intensité. Une réflexion autour de la quête de soi, de la liberté, des rêves et défis de l’existence…Laissez-vous cueillir par cette expérience singulière. .

Parvis de la salle Azura 2000 Trémentines 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 44 09 25 00 contactagglo@choletagglomeration.fr

