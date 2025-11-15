Tralalire spécial Cornebidouille La Ferté-Saint-Aubin
Tralalire spécial Cornebidouille
Rue Aristide Briand La Ferté-Saint-Aubin Loiret
Le Samedi 15 Novembre 2025 de 10h30 à 11h30 Cornegrifougnette, mais qui voilà ? La sorcière Cornebidouille nous fait l’honneur d’être là ! Attention petits chenapans, soyez sages, et n’oubliez pas d’emmener vos parents !
A partir de 5 ans sur inscription !
ℹ Bibliothèque municipale • 5 rue Aristide Briand • La Ferté Saint-Aubin
02 38 76 63 27 .
Rue Aristide Briand La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 63 27
English :
Tralalire special Cornebidouille
Saturday, November 15, 2025 from 10:30 to 11:30 a.m. Cornegrifougnette, but who’s this? The witch Cornebidouille is honoring us with her presence! Be careful, little rascals, and don’t forget to bring your parents!
German :
Tralalire Spezial Cornebidouille
Samstag, 15. November 2025, 10:30-11:30 Uhr Cornegrifougnette, wer kommt denn da? Die Hexe Cornebidouille beehrt uns mit ihrer Anwesenheit! Achtung, ihr kleinen Racker, seid brav und vergesst nicht, eure Eltern mitzunehmen!
Italiano :
Tralalire speciale Cornebidouille
Sabato 15 novembre 2025 dalle 10.30 alle 11.30 Cornegrifougnette, ma chi è? La strega Cornebidouille ci onora della sua presenza! Fate attenzione, piccoli birbanti, e non dimenticate di portare i vostri genitori!
Espanol :
Tralalire especial Cornebidouille
Sábado 15 de noviembre de 2025 de 10.30 a 11.30 h Cornegrifougnette, pero ¿quién es? ¡La bruja Cornebidouille nos honra con su presencia! Cuidado, pequeños bribones, ¡y no olvidéis traer a vuestros padres!
