Tralalire spécial Cornebidouille La Ferté-Saint-Aubin

Tralalire spécial Cornebidouille

Rue Aristide Briand La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:30:00

fin : 2025-11-15 11:30:00

Date(s) :

2025-11-15

Tralalire spécial Cornebidouille

Le Samedi 15 Novembre 2025 de 10h30 à 11h30 Cornegrifougnette, mais qui voilà ? La sorcière Cornebidouille nous fait l’honneur d’être là ! Attention petits chenapans, soyez sages, et n’oubliez pas d’emmener vos parents !

Tralalire spécial Cornebidouille

Le Samedi 15 Novembre 2025 de 10h30 à 11h30 Cornegrifougnette, mais qui voilà ? La sorcière Cornebidouille nous fait l’honneur d’être là ! Attention petits chenapans, soyez sages, et n’oubliez pas d’emmener vos parents !

A partir de 5 ans sur inscription !

ℹ Bibliothèque municipale • 5 rue Aristide Briand • La Ferté Saint-Aubin

02 38 76 63 27 .

Rue Aristide Briand La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 63 27

English :

Tralalire special Cornebidouille

Saturday, November 15, 2025 from 10:30 to 11:30 a.m. Cornegrifougnette, but who’s this? The witch Cornebidouille is honoring us with her presence! Be careful, little rascals, and don’t forget to bring your parents!

German :

Tralalire Spezial Cornebidouille

Samstag, 15. November 2025, 10:30-11:30 Uhr Cornegrifougnette, wer kommt denn da? Die Hexe Cornebidouille beehrt uns mit ihrer Anwesenheit! Achtung, ihr kleinen Racker, seid brav und vergesst nicht, eure Eltern mitzunehmen!

Italiano :

Tralalire speciale Cornebidouille

Sabato 15 novembre 2025 dalle 10.30 alle 11.30 Cornegrifougnette, ma chi è? La strega Cornebidouille ci onora della sua presenza! Fate attenzione, piccoli birbanti, e non dimenticate di portare i vostri genitori!

Espanol :

Tralalire especial Cornebidouille

Sábado 15 de noviembre de 2025 de 10.30 a 11.30 h Cornegrifougnette, pero ¿quién es? ¡La bruja Cornebidouille nos honra con su presencia! Cuidado, pequeños bribones, ¡y no olvidéis traer a vuestros padres!

L’événement Tralalire spécial Cornebidouille La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2025-10-28 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN