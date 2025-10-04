YVES JAMAIT – L’ENTREPOT Le Haillan

YVES JAMAIT – L’ENTREPOT Le Haillan samedi 4 octobre 2025.

YVES JAMAIT Début : 2026-03-28 à 20:30. Tarif : – euros.

MAXIME ET MOIYVES JAMAIT CHANTE MAXIME LE FORESTIER« Ma rencontre, alors que j’étais adolescent, avec Maxime Leforestier, a été un choc qui a bousculé considérablement les déterminismes dans lesquels j’étais engoncé. Tout mon être en a été bouleversé. Maxime fut un déclencheur.Aussi, c’est tout naturellement que m’est venu l’idée d’un spectacle où je vais vous raconter et vous chanter mon Maxime à moi et partager avec vous le plaisir que j’ai eu de traverser le temps avec son œuvre en filigrane.Je serai accompagné par Michel Haumont, le maestro du picking qui a souvent collaboré avec Maxime et par Jérôme Broyer dont l’excellence et la créativité me portent depuis plus de dix ans. C’est donc une invitation au voyage, à tisser les lianes du temps, auquel je vous convie pour sourire aux larmes ensemble. » Yves JamaitEn partenariat avec Blue Line Productions

L’ENTREPOT 13, rue Georges Clemenceau 33185 Le Haillan 33