TRAM / RandoTram Insitut des Cultures d’Islam – Stéphenson Paris

Au programme du samedi 25 avril 2026 :

Jo Ractliffe. En ces lieux

Jeu de Paume, Paris (1er)

Visite guidée avec la commissaire Pia Viewing

Jo Ractliffe (née en 1961) est une figure importante de la photographie contemporaine sud-africaine. Depuis les années 1980, elle développe une oeuvre qui questionne la tradition documentaire en s’intéressant aux traces laissées par les conflits. Plus inspirée par la littérature que par le journalisme, elle s’appuie sur l’histoire des lieux qu’elle photographie. (Lire la suite)

Prolongations

Institut des Cultures d’Islam – Léon (18e)

Visite des expositions avec une personne de l’équipe de médiation.

Issue d’une rencontre artistique et amicale, l’exposition Prolongations réunit M’barka Amor, Ouassila Arras et Dalila Dalléas Bouzar autour d’un terrain de jeu commun. Conçu par les artistes, le parcours d’exposition s’est élaboré avec la complicité de la commissaire et critique d’art Horya Makhlouf, invitée par l’ICI à accompagner le développement et la mise en résonance de leurs propositions. Ensemble, elles y croisent récits intimes et imaginaires collectifs. Sculptures, installations, peintures, broderies et dessins composent un parcours où se mêlent rêves de gloire, corps éprouvés et désillusions, entre vestiaires et tribunes, lumière et zones d’ombre. (Lire la suite)

Visite des expositions avec une personne de l’équipe de médiation.

Première exposition personnelle de Maymouna Baradji, De tes jours aux nôtres, est le fruit d’une heureuse coïncidence. Invitée par l’ICI, Maymouna Baradji confie à l’équipe être venue dans le quartier quelques mois plus tôt sur les traces de la première résidence de sa mère à son arrivée en France. Commence alors une enquête intime qui entremêle mémoire familiale et collective, projections personnelles et histoire de la Goutte d’Or. Entre installation, dessins et peintures sous verre, l’artiste compose un poème-hommage à sa famille et à toutes les personnes déracinées en quête de réconfort. (Lire la suite)

Informations pratiques Randonnée d’environ 4km (1h de marche) Rendez-vous à 10h45 devant le Jeu de Paume.

Adresse : 1 Place de la Concorde, 75001 Paris

Accès : M1, M8 et M12 (station Concorde, sortie À votre arrivée sur place, merci de venir rencontrer l’équipe de TRAM afin qu’elle note votre présence.

Randonnée pédestre après une pause déjeuner. Les repas sont à la charge des participants. Une question, une information supplémentaire ?

Contactez Mathilde : taxitram@tram-idf.fr / 07 65 89 73 36

RandoTram, des promenades à pied, en petit comité, urbaines ou péri-urbaines, pour relier plusieurs lieux d’art membres du réseau. Chaque balade est ainsi l’occasion de visiter les lieux et les expositions de façon privilégiée.

Le samedi 25 avril 2026

de 10h45 à 16h30

payant

6 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-25T13:45:00+02:00

fin : 2026-04-25T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-25T10:45:00+02:00_2026-04-25T16:30:00+02:00

Insitut des Cultures d’Islam – Stéphenson 56 rue Stéphenson 75018 M4 (station Château Rouge) ; M12 (station Marx Dormoy) ; M2 (station Barbès Rochechouart)Paris

https://tram-idf.fr/parcours/randotram-samedi-25-avril-2026/ +33765897336 taxitram@tram-idf.fr https://www.facebook.com/reseau.tram https://www.facebook.com/reseau.tram



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