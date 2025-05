Trame d’Arts: Expositions – Salles-la-Source, 23 mai 2025 07:00, Salles-la-Source.

Aveyron

Trame d’Arts: Expositions Cour de la Filature Salles-la-Source Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-05-23

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-05-23

2025-06-13

Exposition d’œuvres d’artistes tout au long de l’année.

Du 23 mai au 7 juin: exposition de la peintre Dominique Barcelo . Aquarelle et huile au couteau. Sa peinture est figurative, elle nous présentera, entres autres œuvres, des paysages aveyronnais.

Du 13 juin au 29 juin: exposition partagée: sur le thème des Animaux:

Photographies de Zoé Mouret,

Peintures figuratives de Patrice Olivier.



Les horaires d’ouverture des expositions sont du vendredi au dimanche de 14h à 18h.



mail tramedarts@salleslasource.com

.

Cour de la Filature

Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie +33 6 08 62 64 37 tramedarts@orange.fr

English :

Exhibitions of artists’ work throughout the year.

German :

Ausstellung von Werken von Künstlern das ganze Jahr über.

Italiano :

Mostre di opere di artisti durante tutto l’anno.

Espanol :

Exposiciones de obras de artistas durante todo el año.

L’événement Trame d’Arts: Expositions Salles-la-Source a été mis à jour le 2025-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)