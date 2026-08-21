AGENDA · Croix
Trames colorées, Villa Cavrois, Croix
mercredi 26 août 2026 · Villa Cavrois · Croix
Informations pratiques
Trames colorées Mercredi 26 août, 15h00 Villa Cavrois Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T17:00:00+02:00 – 2026-08-26T19:30:00+02:00
Fin : 2026-08-26T17:00:00+02:00 – 2026-08-26T19:30:00+02:00
Villa Cavrois 60 avenue John Fitzgerald Kennedy 59710 Croix Croix 59170 Nord Hauts-de-France https://www.villa-cavrois.fr
Initiation au tissage et à l’enroulage de fils sur support carton par la Manufacture
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