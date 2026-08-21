Trames colorées, Villa Cavrois, Croix

Informations pratiques

Trames colorées Mercredi 26 août, 15h00 Villa Cavrois Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-26T17:00:00+02:00 – 2026-08-26T19:30:00+02:00

Fin : 2026-08-26T17:00:00+02:00 – 2026-08-26T19:30:00+02:00

Villa Cavrois 60 avenue John Fitzgerald Kennedy 59710 Croix Croix 59170 Nord Hauts-de-France https://www.villa-cavrois.fr

Initiation au tissage et à l’enroulage de fils sur support carton par la Manufacture