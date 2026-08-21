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Trames colorées, Villa Cavrois, Croix

mercredi 26 août 2026 · Villa Cavrois · Croix

Trames colorées, Villa Cavrois, Croix

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Lieu
Villa Cavrois
Adresse
60 avenue John Fitzgerald Kennedy 59710 Croix
Ville
59170 Croix
Département
Nord

Trames colorées Mercredi 26 août, 15h00 Villa Cavrois Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T17:00:00+02:00 – 2026-08-26T19:30:00+02:00
Fin : 2026-08-26T17:00:00+02:00 – 2026-08-26T19:30:00+02:00

Villa Cavrois 60 avenue John Fitzgerald Kennedy 59710 Croix Croix 59170 Nord Hauts-de-France https://www.villa-cavrois.fr
Initiation au tissage et à l’enroulage de fils sur support carton par la Manufacture

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