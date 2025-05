TRAMFEST #9 – Troyes, 17 mai 2025 19:00, Troyes.

Tarif : 15 – 15 – 15 Eur

Début : 2025-05-17 19:00:00

Le Tramfest 9 promet une expérience immersive pour les amateurs de musique métal. Evénement qui rassemble des groupes emblématiques de la scène métal, offrant une diversité de styles et une intensité musicale hors du commun.



>> Northern Lights FR

Ces Troyens vont enflammer la scène avec leur new core explosif. Leur énergie débordante et leurs riffs acérés ne laisseront personne indifférent !



>> SOU/f/FRE

En provenance de Paris, Souffre apportera sa touche de métal moderne, mêlant mélodies accrocheuses et riffs dévastateurs.



>> Purge Of Sanity

Directement de Nantes, Purge of Sanity viendra nous offrir une dose de new core intense et percutante. Préparez-vous à un show explosif !



>> IN OTHER CLIMES

Pour clôturer la soirée en beauté, les légendaires In Other climes, piliers du thrash hardcore niçois depuis 2004. Leur expérience et leur énergie sur scène promettent un show mémorable. .

La Chapelle Argence

Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 82 27 38 18 tram.association@gmail.com

