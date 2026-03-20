TRANCHE VIVE (titre provisoire) | Sortie de résidence | Nouveau Studio Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-10 19:00 –

Gratuit : oui Entrée libre & Gratuite Entrée libre (dans la limite des places disponibles). Tout public

[SORTIE DE RÉSIDENCE ; Écriture – Marionnettes et Objets]La Cie Avant L’Averse vous propose d’assister à une première étape de travail pour leur spectacle TRANCHE VIVE (titre provisoire).Ce laboratoire d’écriture au plateau a pour objectif de mettre en mot et en image un portrait de Jacote : une mise en dialogue de l’expérience de la transgression, de la nature morte et des présences marionnettiques.Invité.e.s par Marion Solange-Malenfant [Cie Losange].

Nouveau Studio Théâtre Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

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