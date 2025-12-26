Tranches de bluff Place d’Armes Cuisery

Tranches de bluff

Place d’Armes Le Palace Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 15:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-01-30 2026-02-01

Les 3 Coups vont encore frapper fort avec du rire, encore du rire et rien que du rire !

Bertine, une septuagénaire vit seule accrochée à ses rejetons. Elle ne tolère pas qu’ils s’échappent en vacances. Cette année, avec la complicité de Colette, sa voisine à la langue bien pendue, elles mijotent un bluff monumental pour les forcer à rester sous son toit. On parie qu’il va y avoir de l’ambiance au pays des géraniums ! .

De Jean-Claude Martineau Mise en scène Maryline Jullien

Avec Annick Lacroix, Sylvie Orecchioni, Christiane Vairet, Bernard Pelletier, Ugo Fernandes, Lionel Renier, Nelly Chaux, Audrey Jouvenceau, Jean-Claude Maréchal, Jean-Luc David et la participation de Lucie. .

Place d’Armes Le Palace Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 40 11 76 mairie-cuisery@orange.fr

