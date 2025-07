Trandovertes 2ème édition Le Payras Douelle

Trandovertes 2ème édition Le Payras Douelle dimanche 21 septembre 2025.

Trandovertes 2ème édition

Le Payras Base nautique Antinéa Douelle Lot

Nous serons très heureux de vous accueillir le dimanche 21 septembre pour la deuxième édition des Trandovertes, manifestation sportive et culturelle au profit de la lutte contre le harcèlement scolaire. La première édition en septembre 2024 a rassemblé plus de 340 participants malgré des conditions météo exécrables.

3 parcours sont proposés, tous avec départ et arrivée à la base de loisirs d’Antinéa à Douelle, près de Cahors

Plusieurs trails sont proposés: 1 trail de 12 km (200 m D+, départ 9h30), 1 trail de 15 km (430 m D+, départ 9h15) et 1 de trail 23 km (800 m D+, départ 9h00) qui exploitent les magnifiques sentiers dans les collines de Mader et de la Cévenne, les Junies, les chemins blancs du plateau de Cournou, la vallée du ruisseau d’Auronne, le panorama grandiose du site d’envol des parapentes ainsi que les rives du Lot depuis le pont suspendu de Douelle jusqu’à l’ancien pont SNCF dominé par le château du Cariol.

Une randonnée pédestre de 12 km (200 m D+, départ 9h45) sur un parcours identique au trail de 12 km.

Nombreux lots pour tous les participants, les vainqueurs scratch H et F et catégories des trails ainsi que des randonneurs tirés au sort (paniers garnis, bons d’achats, repas restaurants, vins, affiches, cosmétiques, ….).

Une marche pour tous (adultes, enfants, personnes à mobilité réduite), festive et gourmande, entièrement sur la voie verte entre Douelle et Parnac avec ses chemins dédiés serpentant au milieu des vallons du vignoble de Parnac, ses châteaux aux noms familiers des amateurs de vin, sa vue imprenable sur le célèbre château de Caix, aura lieu l’après-midi (départ 14h30) sur une distance de 6 km. Chaque participant recevra un T-shirt dédié à l’évènement.

Des escales patrimoine (historique de l’ancienne voie ferrée, visite de l’église de Parnac, de l’ancienne forge, panneaux château de Caix) et environnement sont inclues dans la marche.

De nombreuses activités culturelles (expositions, activités liées à la cause du harcèlement, marché producteur), compléteront un programme riche et varié.

Réservation sur https://chrono-start.com/Inscription/Course/detail/c/4433

07h30 Ouverture village départ

09h00 Départ du trail de 23 km

09h15 Départ du trail de 15 km

09h30 Départ du trail de 12 km

09h45 Départ de la randonnée de 12 km

14h00 Présentation de la marche pour tous, échauffement ludique

14h30 Départ de la marche pour tous de 6 km

Activités Campus (sport, culture, nature) toute la journée 10 .

Le Payras Base nautique Antinéa Douelle 46140 Lot Occitanie

English :

We’ll be delighted to welcome you on Sunday September 21 for the second edition of the Trandovertes, a sporting and cultural event benefiting the fight against school bullying. The first edition in September 2024 brought together more than 340 participants, despite appalling weather conditions.

3 routes are proposed, all starting and finishing at the Antinéa leisure park in Douelle, near Cahors:

Several trails are proposed: 1 trail of 12 km (200 m D+, start 9:30 am), 1 trail of 15 km (430 m D+, start 9:15 am) and 1 of trail 23 km (800 m D+, start 9:00 am) which exploit the magnificent trails in the Mader and Cévenne hills, the Junies, the white paths of the Cournou plateau, the valley of the ruisseau d?Auronne stream valley, the breathtaking panorama of the paraglider launch site and the banks of the River Lot from the Douelle suspension bridge to the old SNCF bridge dominated by the Château du Cariol.

A 12 km hike (200 m D+, departure 9:45 am) on a course identical to the 12 km trail.

Numerous prizes for all participants, with scratch winners in men’s and women’s categories and trail categories, as well as hikers drawn at random (gift baskets, shopping vouchers, restaurant meals, wines, posters, cosmetics, etc.).

A festive and gourmet walk for all (adults, children, people with reduced mobility), entirely on the greenway between Douelle and Parnac, with its dedicated paths winding through the valleys of the Parnac vineyards, its châteaux with names familiar to wine lovers, and its unobstructed view of the famous Château de Caix, will take place in the afternoon (starting at 2.30pm) over a distance of 6 km. Each participant will receive a T-shirt dedicated to the event.

Included in the walk are heritage (history of the old railroad line, visit to the Parnac church, the old forge, Caix château panels) and environmental stops.

Numerous cultural activities (exhibitions, activities linked to the cause of harassment, farmers? market), will complete a rich and varied program.

Reservations at https://chrono-start.com/Inscription/Course/detail/c/4433

German :

Wir würden uns sehr freuen, Sie am Sonntag, den 21. September, zur zweiten Ausgabe der Trandovertes begrüßen zu dürfen, einer Sport- und Kulturveranstaltung zugunsten des Kampfes gegen Mobbing in der Schule. Die erste Ausgabe im September 2024 brachte trotz miserabler Wetterbedingungen mehr als 340 Teilnehmer zusammen.

es werden 3 Strecken angeboten, alle mit Start und Ziel am Freizeitzentrum Antinéa in Douelle, in der Nähe von Cahors:

Es werden mehrere Trails angeboten: 1 Trail über 12 km (200 m D+, Start 9:30 Uhr), 1 Trail über 15 km (430 m D+, Start 9:15 Uhr) und 1 Trail über 23 km (800 m D+, Start 9:00 Uhr), die die wunderschönen Wege in den Hügeln von Mader und der Cévenne, Les Junies, die weißen Wege des Plateaus von Cournou, das Tal des Bachs von Auronne und die Berge von Auronne nutzenAuronne, das grandiose Panorama des Gleitschirmflugplatzes und die Ufer des Lot von der Hängebrücke von Douelle bis zur alten SNCF-Brücke, die vom Château du Cariol überragt wird.

Eine Wanderung von 12 km (200 m D+, Start 9:45 Uhr) auf einer identischen Strecke wie der 12 km lange Trail.

Zahlreiche Preise für alle Teilnehmer, die Scratch-Sieger M und F und die Kategorien der Trails sowie die Wanderer, die per Los ermittelt werden (gefüllte Körbe, Einkaufsgutscheine, Restaurantbesuche, Weine, Poster, Kosmetika, …).

Eine festliche und leckere Wanderung für alle (Erwachsene, Kinder, Personen mit eingeschränkter Mobilität), die vollständig auf dem grünen Weg zwischen Douelle und Parnac stattfindet, mit seinen speziellen Wegen, die sich durch die Täler der Weinberge von Parnac schlängeln, seinen Schlössern mit Namen, die Weinliebhabern geläufig sind, und seinem atemberaubenden Blick auf das berühmte Schloss von Caix, wird am Nachmittag (Start 14:30 Uhr) über eine Strecke von 6 km stattfinden. Jeder Teilnehmer erhält ein T-Shirt, das der Veranstaltung gewidmet ist.

Die Wanderung beinhaltet Zwischenstopps in den Bereichen Kulturerbe (Geschichte der alten Eisenbahnstrecke, Besichtigung der Kirche von Parnac, der alten Schmiede, Schilder des Schlosses von Caix) und Umwelt.

Zahlreiche kulturelle Aktivitäten (Ausstellungen, Aktivitäten zum Thema Mobbing, Erzeugermarkt) runden das reichhaltige und abwechslungsreiche Programm ab.

Reservierungen unter https://chrono-start.com/Inscription/Course/detail/c/4433

Italiano :

Vi aspettiamo domenica 21 settembre per la seconda edizione di Trandovertes, un evento sportivo e culturale a favore della lotta contro il bullismo a scuola. La prima edizione, svoltasi nel settembre 2024, ha visto la partecipazione di oltre 340 persone nonostante le pessime condizioni meteorologiche.

sono previsti 3 percorsi, tutti con partenza e arrivo presso il centro ricreativo Antinéa di Douelle, vicino a Cahors:

Ci sono diversi percorsi: 1 percorso di 12 km (200 m D+, partenza alle 9.30), 1 percorso di 15 km (430 m D+, partenza alle 9.15) e 1 percorso di 23 km (800 m D+, partenza alle 9.00), che sfruttano i magnifici sentieri delle colline Mader e Cévenne, le Junies, i sentieri bianchi dell’altopiano di Cournou, la valle del Ruisseau d?Auronne, il panorama mozzafiato dal sito di parapendio e le rive del fiume Lot dal ponte sospeso di Douelle al vecchio ponte SNCF dominato dal Château du Cariol.

Una passeggiata di 12 km (200 m D+, partenza alle 9.45) sullo stesso percorso del sentiero di 12 km.

Ci saranno molti premi per tutti i partecipanti, compresi i vincitori assoluti (uomini e donne) e i vincitori delle categorie di percorso, nonché gli escursionisti che parteciperanno a un’estrazione a premi (cesti regalo, buoni spesa, pasti al ristorante, vino, poster, cosmetici, ecc.)

Nel pomeriggio si terrà una passeggiata di 6 km per tutti (adulti, bambini, persone a mobilità ridotta), festosa e gastronomica, interamente sul percorso verde tra Douelle e Parnac, con i suoi sentieri dedicati che si snodano tra le valli dei vigneti di Parnac, i suoi castelli dai nomi familiari agli amanti del vino e la sua vista ininterrotta sul famoso Château de Caix. La passeggiata avrà inizio alle 14.30. Ogni partecipante riceverà una maglietta dedicata all’evento.

La passeggiata prevede tappe di carattere patrimoniale (storia della vecchia linea ferroviaria, visita alla chiesa di Parnac, all’antica fucina, ai pannelli del castello di Caix) e ambientale.

Numerose attività culturali (mostre, attività legate alla causa delle molestie, mercato contadino) completeranno un programma ricco e variegato.

Le prenotazioni possono essere effettuate su https://chrono-start.com/Inscription/Course/detail/c/4433

Espanol :

Te esperamos el domingo 21 de septiembre para la segunda edición de Trandovertes, un evento deportivo y cultural a favor de la lucha contra el acoso escolar. La primera edición, celebrada en septiembre de 2024, reunió a más de 340 participantes a pesar de las pésimas condiciones meteorológicas.

hay 3 recorridos para elegir, todos con salida y llegada en el centro de ocio Antinéa de Douelle, cerca de Cahors:

Hay varios recorridos: 1 recorrido de 12 km (200 m D+, salida a las 9.30 h), 1 recorrido de 15 km (430 m D+, salida a las 9.15 h) y 1 recorrido de 23 km (800 m D+, salida a las 9.00 h), todos ellos aprovechando los magníficos senderos de las colinas de Mader y Cévenne, las Junies, los caminos blancos de la meseta de Cournou, el valle del arroyo Ruisseau d?Auronne, el impresionante panorama desde el parapente y las orillas del río Lot desde el puente colgante de Douelle hasta el antiguo puente de la SNCF dominado por el castillo du Cariol.

Caminata de 12 km (200 m D+, salida a las 9.45 h) por el mismo recorrido que el sendero de 12 km.

Habrá muchos premios para todos los participantes, incluidos los ganadores absolutos (hombres y mujeres) y los ganadores en las categorías de trail, así como para los senderistas que entrarán en un sorteo de premios (cestas de regalo, vales de compra, comidas en restaurantes, vino, pósters, cosméticos, etc.).

Por la tarde, tendrá lugar un recorrido de 6 km para todos (adultos, niños, personas con movilidad reducida), tanto festivo como gastronómico, íntegramente por la vía verde entre Douelle y Parnac, con sus senderos dedicados que serpentean por los valles de los viñedos de Parnac, sus castillos con nombres familiares para los amantes del vino y su vista ininterrumpida del famoso Château de Caix. El recorrido comenzará a las 14.30 h. Cada participante recibirá una camiseta dedicada al evento.

El paseo incluirá paradas patrimoniales (historia de la antigua línea de ferrocarril, visita a la iglesia de Parnac, la antigua forja, paneles del castillo de Caix) y medioambientales.

Numerosas actividades culturales (exposiciones, actividades relacionadas con la causa del acoso, mercado agrícola) completarán un programa rico y variado.

Las reservas pueden hacerse en https://chrono-start.com/Inscription/Course/detail/c/4433

