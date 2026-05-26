Saint-Nazaire-d’Aude

TRANS OCCITANIE

Saint-Nazaire-d’Aude Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 09:00:00

fin : 2026-06-05 19:00:00

Date(s) :

2026-06-05

La Trans’Occitanie 2026 une randonnée itinérante inclusive portée par la Ligue du Sport Adapté Occitanie (LSAO), et mise en œuvre localement par les Comités Départementaux du Sport Adapté (CDSA) et les associations sportives affiliées.

Destinée à des publics en situation de troubles du neurodéveloppement et/ou de troubles psychiques, elle suit le Canal des Deux Mers, incluant notamment le Canal latéral à la Garonne.

Cet évènement s’inscrit dans le cadre du 30ème anniversaire de l’inscription du Canal du Midi à l’UNESCO. Ce jour se fait l’étape Capestang au Somail.

Ouverte à tous les publics et totalement gratuite, la Trans’Occitanie encourage la rencontre, la mixité et une démarche d’inclusion inversée, en sensibilisant les participants aux enjeux de l’accessibilité et de la cohésion sociale.

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Saint-Nazaire-d’Aude 11120 Aude Occitanie

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English :

The Trans’Occitanie 2026 is an inclusive touring event organized by the Ligue du Sport Adapté Occitanie (LSAO), and implemented locally by the Comités Départementaux du Sport Adapté (CDSA) and affiliated sports associations.

Aimed at people with neurodevelopmental and/or psychiatric disorders, it follows the Canal des Deux Mers, including the Canal Latéral à la Garonne.

This event is part of the 30th anniversary of the Canal du Midi’s UNESCO listing. Today is the Capestang to Le Somail stage.

Open to all, and completely free of charge, the Trans’Occitanie encourages encounters, diversity and a process of reverse inclusion, raising participants’ awareness of the challenges of accessibility and social cohesion.

L’événement TRANS OCCITANIE Saint-Nazaire-d’Aude a été mis à jour le 2026-05-26 par