TransAillassaise 2026 Plaine des Sports Aillas

TransAillassaise 2026

TransAillassaise 2026 Plaine des Sports Aillas dimanche 12 avril 2026.

TransAillassaise 2026

Plaine des Sports 1 Rue du Lavoir Aillas Gironde

Tarif : 6.8 – 6.8 – 20.8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Le trail d’Aillas revient avec de nouveau parcours Trail Henry IV 23 Km , Trail des Châteaux 10 Km , Marche de Bassane 10 Km , Trail Enfant 1200 et Trail Enfant 600.
Inscriptions en ligne départ des courses à 9h30.   .

Plaine des Sports 1 Rue du Lavoir Aillas 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 75 04 08 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : TransAillassaise 2026

L’événement TransAillassaise 2026 Aillas a été mis à jour le 2026-01-30 par OT de l’Entre-deux-Mers