TransAillassaise 2026 Plaine des Sports Aillas

TransAillassaise 2026

Plaine des Sports 1 Rue du Lavoir Aillas Gironde

Tarif : 6.8 – 6.8 – 20.8 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Le trail d’Aillas revient avec de nouveau parcours Trail Henry IV 23 Km , Trail des Châteaux 10 Km , Marche de Bassane 10 Km , Trail Enfant 1200 et Trail Enfant 600.

Inscriptions en ligne départ des courses à 9h30. .

Plaine des Sports 1 Rue du Lavoir Aillas 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 75 04 08

