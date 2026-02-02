TransAillassaise 2026 Plaine des Sports Aillas
TransAillassaise 2026 Plaine des Sports Aillas dimanche 12 avril 2026.
TransAillassaise 2026
Plaine des Sports 1 Rue du Lavoir Aillas Gironde
Tarif : 6.8 – 6.8 – 20.8 EUR
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
2026-04-12
Le trail d’Aillas revient avec de nouveau parcours Trail Henry IV 23 Km , Trail des Châteaux 10 Km , Marche de Bassane 10 Km , Trail Enfant 1200 et Trail Enfant 600.
Inscriptions en ligne départ des courses à 9h30. .
Plaine des Sports 1 Rue du Lavoir Aillas 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 75 04 08
