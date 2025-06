Transat en ville : Ateliers gravure sur tetrapak avec Anna Michalak Mairie de Rennes Rennes 31 juillet 2025

Transat en ville : Ateliers gravure sur tetrapak avec Anna Michalak Mairie de Rennes Rennes 31 juillet et 7 août Ille-et-Vilaine

Gratuit

Venez découvrir et apprendre la gravure sur tetrapak, une manière de créer des visuels avec des matériaux recyclés que tout le monde peut avoir chez soi.

Le tetrapak, matière dans laquelle sont faites les briques de jus de fruits, lait et autres boissons vous servira de support pour apprendre à graver et ensuite imprimer vos visuels. Repartez avec un souvenir unique de Transat en ville !

Les ateliers seront animés par Anna Michalak, créatrice du visuel.

LIEUX :

Jeudi 31 juillet – Halle multifonction Agnès Tirop (Le Blosne)

Jeudi 7 août – Square des Hautes-Chalais (Clemenceau)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-31T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-07T18:00:00.000+02:00

