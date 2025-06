Transat en ville : Ateliers sérigraphies avec Anna Michalak Place de la Mairie Rennes 12 juillet 2025

Transat en ville : Ateliers sérigraphies avec Anna Michalak Place de la Mairie Rennes 12 juillet et 13 août

Gratuit

Vous pourrez tester l’impression en sérigraphie d’éléments visuels directement inspirés de l’affiche.

La sérigraphie est une technique d’impression en couches de couleurs, et vous aurez l’occasion d’imprimer sur papier ou textile ! Apportez vos t-shirts ou totebags clairs en coton (ou matière similaire) et sans reliefs, pour repartir avec un souvenir unique de Transat en ville.

Les ateliers seront animés par Anna Michalak, créatrice du visuel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-12T15:30:00.000+02:00

Fin : 2025-08-13T17:30:00.000+02:00

Place de la Mairie Place de la Mairie, Rennes, France Rennes 35000