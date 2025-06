Transat en ville : Brazakuja Place de la Mairie Rennes 16 août 2025

Transat en ville : Brazakuja Place de la Mairie Rennes Samedi 16 août, 20h15

Gratuit

[Musiques du monde] Brazakuja puise dans les rythmes envoûtants de la musique brésilienne, les influences des Balkans et de la chanson à texte.

Le groupe captive son public avec des performances énergiques et leur virtuosité musicale. Accordéon, violoncelle, batterie et voix s’entrelacent pour créer une expérience musicale riche et immersive, qui transporte et qui touche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-16T20:15:00.000+02:00

Fin : 2025-08-16T21:30:00.000+02:00

Place de la Mairie Place de la Mairie, Rennes, France Rennes 35000