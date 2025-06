Transat en ville : Carte blanche à Engrenage[s] – Ooz Band Plages de Baud Rennes 17 juillet 2025

Transat en ville : Carte blanche à Engrenage[s] – Ooz Band Plages de Baud Rennes Jeudi 17 juillet, 20h00

Gratuit

[Fanfare] Fort de 15 ans d’expérience, les huit aventuriers du brass band présentent Marmooz.

Ce nouveau spectacle à l’univers déjanté invite le public à retrouver son innocence, son âme d’enfant, l’envie de jouer et de s’amuser.

Leur objectif ? Vous faire danser, chanter et vous surprendre

Début : 2025-07-17T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-17T21:15:00.000+02:00

Plages de Baud Plages de Baud, Rue de la Corderie, Rennes, France Rennes 35000