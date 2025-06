Transat en ville : Carte blanche à Musicienne.s – Atelier avec Alicia Du Coustel Place de la Mairie Rennes 2 août 2025

Transat en ville : Carte blanche à Musicienne.s – Atelier avec Alicia Du Coustel Place de la Mairie Rennes Samedi 2 août, 14h00

Gratuit

Fais pulser ta voix et ton corps !

Atelier collectif de chant, slam et percussions corporelles, pour une exploration ludique, en mouvement et à plusieurs voix ! L’atelier sera animé par Alicia Du Coustel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-02T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-02T15:00:00.000+02:00

