Transat en ville : Carte blanche à Musicienne.s – Vilaine Bouche Place de la Mairie Rennes 2 août 2025

Gratuit

Duo de chanson a cappella

À travers ses compositions, le duo aborde les grands thèmes de société avec poésie et ironie. « La vilaine bouche » parle d’amour comme elle parle de mort, elle dérange comme elle peut bercer et consoler. Elle chante avec ce qu’elle a, sa voix, et rien de plus.

Place de la Mairie Place de la Mairie, Rennes, France Rennes 35000