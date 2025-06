Transat en ville : Carte blanche au Jardin Moderne – Open Mic Brant Place de la Mairie Rennes 26 juillet 2025

Gratuit

Karaoké expérimental et participatif

Tout au long de l’après-midi, venez participer aux ateliers d’écriture de ce karaoké expérimental et déjanté.

Les équipes de l’Open Mic Brant vous inviteront à écrire les paroles des chansons qui seront ensuite interprétées devant la scène de Transat en ville **à partir de 19h.**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-26T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-26T20:00:00.000+02:00

Place de la Mairie Place de la Mairie, Rennes, France Rennes 35000